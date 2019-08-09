https://static.news.ru/photo/783a1574-b6f9-11e9-a065-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв назвал причину аномально холодного июля и начала августа этим летом.

По его мнению, против России могло быть применено климатическое оружие, надолго испортившее погоду в Москве.

Я думаю, испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве, — заявил Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

При этом политик назвал и организатора климатической атаки. По его словам, это дело рук Вашингтона, так как Россия впервые за несколько столетий добилась превосходства в военном вооружении.

Журавлёв подчеркнул, что это не шутка, и призвал серьёзно и правильно отнестись к данной информации.

Ранее News.ru писал о том, что многочисленные прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС о надвигающейся на Московский регион стихии с сильным ливнем, грозой и порывами ветра до 22 метров в секунду не оправдались, что вызвало разочарование среди пользователей Сети.

9 августа больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями.