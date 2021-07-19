В России ответили на обещание Порошенко вернуть Крым

Крым уже никогда не вернётся в состав Украины. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пообещал вернуть полуостров «домой» в течение года. Его слова приводит Lenta.ru.

По мнению Цекова, любой здравомыслящий человек понимает, что планы Порошенко никогда не реализуются. Он отметил, что подобных банальных высказываний на Украине более чем достаточно.

Что им в голову взбредёт, то они и говорят. То они флаги собираются поднимать на центральной площади Симферополя, то ещё что-нибудь. Просто это личности, которые считают свой народ глупым и всех в мире тоже, — подчеркнул Цеков.

Он надеется, что на Украине придут к власти адекватные люди, которые будут объективно оценивать ситуацию как внутри страны, так и в Крыму.

Ранее пятый президент Украины Пётр Порошенко пообещал украинцам вернуть Крым к 2022 году. При этом он не уточнил, каким образом российский Крым станет украинским. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал бывшего главу Украины фантазёром.