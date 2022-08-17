В России назвали «вбросом» статью WSJ о воровстве энергии с ЗАЭС МИД России назвал «вбросом» статью WSJ о воровстве энергии с ЗАЭС

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В российском внешнеполитическом ведомстве назвали «антироссийским вбросом» опубликованную в газете The Wall Street Journal статью о том, что Россия якобы ворует электроэнергию с Запорожской АЭС. Российские дипломаты назвали «деградацией причинно-следственных связей» заключения американских журналистов. По мнению МИД, своими выводами западные журналисты подвергают опасности население европейского континента, пишет ТАСС.

Даже беглого ознакомления с этим очередным антироссийским вбросом WSJ достаточно, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания, — заявили в МИД.

В министерстве напомнили, что киевские власти уже признались в обстрелах территории АЭС.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий ранее назвал эфемерными заявления украинской стороны от том, что она сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Дипломат указал, что в регионе действует большое количество подразделений, которые не подчиняются Киеву. Он добавил, что Украина вопреки этим гарантиям сама продолжает наносить удары по ЗАЭС.