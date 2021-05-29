В РФПИ рассказали об ажиотажном спросе на «Спутник V» в мире

https://static.news.ru/photo/0e0cb1d4-c12e-11eb-a5b1-96000091f725_660.jpg Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Благодаря своей эффективности и безопасности вакцина от COVID-19 «Спутник V» пользуется высоким спросом в мире. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всём мире, — сказал он.

Глава РФПИ отметил, что эффективность препарата подтверждается не только российскими данными. Об этом свидетельствуют результаты вакцинации в Аргентине, Венгрии, Мексике и других странах, где применяется «Спутник V».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Баварии Маркус Зёдер потребовал ускорить регистрацию вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Он заявил, что затягивание этой процедуры по идеологическим причинам недопустимо. Бавария рассчитывает получить порядка 2,5 млн российской вакцины.

В настоящее время российский препарат зарегистрирован в десятках стран с общей численностью населения свыше 3 млрд человек.