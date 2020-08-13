В Раде заявили об уничтожении завода авиадвигателей «Мотор Сич»

https://static.news.ru/photo/30e29ea8-ddc2-11ea-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что запорожский завод «Мотор Сич» уничтожается его бывшим президентом и генеральным конструктором Вячеславом Богуслаевым. По словам нардепа, уничтожение началось после того, как Богуслаев продал свои акции китайским инвесторам.

Дубинский, занимающий в Раде пост замглавы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, в своём заявлении, опубликованном в YouTube, требует разобраться в действиях Богуслаева.

Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ, — отметил Дубинский.

Он добавил, что в ликвидации «Мотор Сич» экс-главе завода помогают украинские силовики.

В 2018 году по представлению СБУ суд арестовал более 50% акций предприятия, проданных Богуслаевым китайским инвесторам. Последних в СБУ подозревали в попытке уничтожить завод, который разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолётов и вертолётов, а также промышленные газотурбинные установки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина окончательно становится одним из элементов глобального соперничества между США и Китаем. Важным признаком стало то, что основатель известной американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater (переименована в Academi) Эрик Принс, который неофициально консультирует президента США Дональда Трампа, ведёт переговоры о приобретении ПАО «Мотор Сич».