В Раде призвали создать союзное государство Украины и России

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина и Россия должны составить единое союзное государство. При этом Россия имеет «права на территорию», которая составляет нынешнюю Украину, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».
Территорию, которая действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе, — подчеркнул депутат.
Он добавил, что близкие друг другу народы должны воссоединиться и вместе противостоять Западу. Сейчас политика Москвы по украинскому вопросу «заслуживает уважения», считает Кива.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин сравнил уровень интеграции России с Белоруссией с уровнем интеграции стран в Евросоюзе. Он признал, что Москве и Минску далеко до уровня ЕС, однако странам удалось достичь понимания по вопросам интеграции, несмотря на все сложности.