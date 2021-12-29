В Раде призвали создать союзное государство Украины и России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что проверка технологических процессов явилась причиной задержки с признанием вакцины «Спутник V». Процедура занимает много времени, отметила она в интервью RT.

Харрис пояснила, что ВОЗ для включения вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях требуются данные о её безопасности и эффективности, а также документация по технологии производства. Зачастую именно...