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В Раде призвали создать союзное государство Украины и России

Депутат Рады Кива: Украина и Россия должны состоять в едином союзном государстве
05:53, 29 декабря 2021
В Раде призвали создать союзное государство Украины и России Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина и Россия должны составить единое союзное государство. При этом Россия имеет «права на территорию», которая составляет нынешнюю Украину, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Территорию, которая действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что близкие друг другу народы должны воссоединиться и вместе противостоять Западу. Сейчас политика Москвы по украинскому вопросу «заслуживает уважения», считает Кива.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин сравнил уровень интеграции России с Белоруссией с уровнем интеграции стран в Евросоюзе. Он признал, что Москве и Минску далеко до уровня ЕС, однако странам удалось достичь понимания по вопросам интеграции, несмотря на все сложности.

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