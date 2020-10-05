В Раде объяснили, как Зеленский обманул украинцев

https://static.news.ru/photo/a9a12970-076d-11eb-8474-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не сдержали предвыборных обещаний. По его словам, тем самым они обманули украинцев.

Нужно сказать, что в этот раз президенту Зеленскому и его команде удалось нас всех обмануть. <...> Они нам обещали закончить войну в Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы. <...> И они нас обманули, — отметил Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что Зеленский лично обещал остановить войну в Донбассе. Перед выборами уверял, что сделает это «быстро и просто». Однако слова своего не сдержал, что, по мнению Кузьмина, является предательством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что план по мирному урегулированию ситуации на территории Донбасса уже готов. О завершении конфликта можно будет говорить, когда этот план будет изучен и устроит все стороны. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в документе изложено то, чего «желает народ Украины».