В Раде назвали Саакашвили «гастролёром-аферистом»

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поблагодарил руководство Грузии за задержание бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Он отметил, что таким образом Тбилиси избавил Киев от расходов на содержание «гастролёра-афериста». Об этом украинский политик написал в своём Facebook-аккаунте.

Как народный депутат Украины, хочу поблагодарить руководство Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за принципиальную позицию в отношении ареста и взятия под стражу международного гастролера-афериста Михаила Саакашвили, — написал он.

Арест экс-президента Грузии депутат назвал торжеством справедливости. Он отметил, что на содержание Саакашвили тратятся десятки тысячи долларов.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

Ранее в Тбилиси прошёл митинг в поддержку Саакашвили с требованием его освобождения. В акции приняли участие тысячи человек, среди которых представители оппозиционной партии «Единое национальное движение»