В посольстве РФ заявили о кибератаках на ЦИК из США

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов в Госдуму. При этом половина из них велась с территории США, говорится в заявлении дипмиссии, размещённом в Facebook.

В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединённых Штатов, — отмечается в сообщении.

Дипломаты считают, что целью взломов была дискредитация избирательной системы РФ.

Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счёт, — подчеркнули в посольстве.

По мнению дипломатов, голосование прошло в полном соответствии с российскими законами и нормами международного права. Если и были какие-то недочёты, то они не повлияли на общий ход голосования, поэтому «любые инсинуации об обратном недопустимы», отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты не признают выборы в Государственную думу России, которые были проведены в Крыму. Кроме того, власти США отметили, что выборы в стране прошли в условиях, которые не способствуют честности процедуры, говорится на сайте Госдепартамента.