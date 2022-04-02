В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие США

Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит, заявил вице-премьер страны Ярослав Качиньский. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО, сообщает газета Welt am Sonntag.

Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это значительно усилило бы сдерживание Москвы, — сказал Качиньский.

Он добавил, что пока данный вопрос Вашингтоном и Варшавой не обсуждается, но не исключил, что это возможно в будущем.

Вице-премьер также высказался за создание в Польше большого оперативного командного центра НАТО, аналогичного тому, что есть в Нидерландах и откуда планируются и проводятся совместные операции Альянса. По его словам, для России это будет сигналом о присутствии «руководящего уровня НАТО» на востоке.

Кроме того, Качиньский призвал Альянс к более активным действиям по урегулированию ситуации на Украине. Он считает, что туда следует ввести миротворческую миссию НАТО и предоставить Киеву оружие, о котором просит президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Качиньский заявил, что Польша готова выступить страной — гарантом безопасности на Украине. При этом он уточнил, что Варшава решится выступить в данном качестве, если на это пойдут США и крупные европейские державы.