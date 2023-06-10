В Польше назвали худший сценарий для ВСУ в контрнаступлении Польский генерал Козей: любое крупное сражение ВСУ с РФ станет для украинцев рискованным

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Польский генерал Станислав Козей рассказал изданию Fakt, что любое крупное сражение с Россией станет для украинцев рискованным, так как российская тяжелая техника ожидает момента, чтобы использовать все свои ресурсы. Военный добавил, что этому свидетельствует тот факт, что российские военные держат свои силы в глубине.

Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным, — сказал Козей.

Он при этом отметил, что украинские атаки в районе Запорожской области не представляют «большого потенциала».

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что стратегических резервов Вооруженных сил Украины хватит еще максимум на пять-шесть дней. После этого их использование станет бессмысленным. По его словам, Украина задействовала 30% всех имеющихся резервов ВСУ на линии боевого соприкосновения. Специалист подчеркнул, что в случае, если Украина в ближайшие несколько дней не добьется результата, то украинские военные перейдут к «глухой обороне».