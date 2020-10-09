В переговоры Лаврова вмешалась военная разведка

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 октября провёл встречу со своим датским коллегой Еппе Куфудом. Хотя Дания и не является столь активным игроком на внешнеполитической арене, как, например, США, Германия или Франция, у Москвы и Копенгагена давно сложилась обширная двусторонняя повестка, охватывающая самые разнообразные вопросы: от «Северного потока — 2» и сотрудничества в Арктике до сирийского трека. Эти темы и стали предметом разговора двух дипломатов.

И Россия, и Дания признают, что во взаимодействии двух стран на данный момент проблем больше, чем решений. Ещё в мае, когда шла подготовка к визиту Куфуда в Москву, перенесённому из-за пандемии коронавируса, Лавров описывал межгосударственные отношения как «неблестящие». Тем не менее, как отметил российский министр в начале встречи 9 октября, РФ желает найти пути для возобновления конструктивного диалога.

Мы тоже заинтересованы сегодня посмотреть на состояние отношений между Россией и Данией, на причины их нынешних осложнений и на перспективы их развития в интересах, конечно же, наших народов, — подчеркнул глава МИД РФ.

Коллега Лаврова, в свою очередь, особо отметил необходимость обменяться мнениями по вопросу безопасности в Балтийском регионе, обсудить развитие «нашего европейского добрососедства», а также ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Одним из главных камней преткновения в отношениях Москвы и Копенгагена остаётся «Северный поток — 2». Хотя датское энергетическое агентство в июле 2019 года и выдало разрешение на строительство этого трубопровода, в политической верхушке нет единства мнений по данному вопросу. Так, например, премьер-министр Дании Метте Фредриксен месяц назад заявила, что предлагает вновь обсудить проект, против которого она последовательно выступает. Подобная позиция вызвала «глубокое недоумение» в российском внешнеполитическом ведомстве.

Посол Дании в России Карстен Сендергорд, в свою очередь, в июле в разговоре с NEWS.ru отмечал, что помимо противоречий у двух стран есть и ряд точек соприкосновения: это сотрудничество в Арктике, торговые отношения и культурное взаимодействие, в том числе на уровне обмена студентами. Однако такие факторы как протесты в Белоруссии и отравление Навального вновь обострили двусторонние связи. И прошедшая 9 октября встреча, очевидно, — лишь первый из шагов по поиску очередного компромисса.

Впрочем, это не помешало Куфуду после встречи объявить о том, что Дания присоединится к санкциям Евросоюза в связи с ситуацией с Навальным. Тогда же стало известно, что новые ограничения поддержит и Швеция. Ожидается, что общеевропейское решение по поводу антироссийских санкций будет принято 12 октября. Ранее французское издание Le Monde сообщило о том, что в предварительный согласованный список вошли девять человек из администрации российского президента и силовых ведомств. По данным источников Reuters, среди них будут «сотрудники ГРУ» (Главного управления Генштаба).

Сергей Лавров на это заметил, что угрозы ввести санкции против России не вызывают удивления, а «доказательства по инциденту с Навальным так и не будут предъявлены».

Несмотря на то что в открытой части встречи глав МИД в Москве был сделан «европейский» акцент — на отравлении Навального и активности экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, — по данным источников NEWS.ru в дипкорпусе, стороны детально обсуждали и сирийскую повестку: дипломаты заранее активно прорабатывали ближневосточную часть беседы, в том числе на предшествующих консультациях. Копенгаген в Сирии действовал в рамках международной коалиции, причём помимо авиации, которая, например, в 2016 году ошибочно нанесла удар по сирийским войскам в Дейр эз-Зоре рядом с линией боевого соприкосновения с «Исламским государством» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая организация), на земле также был развёрнут датский спецназ.

В данный момент Данию интересует будущее политического процесса в ближневосточной республике, который, по консолидированному мнению европейцев, не приближает страну к реформам. Копенгаген не видит возможности финансово вкладываться в реконструкцию страны без изменений в правящем режиме Асада, но всё-таки заинтересован в возвращении сирийских репатриантов. Однако страны Европы в большинстве своём уже «переварили» две основные волны беженцев, поэтому призывы Москвы к вложениям в Сирию остаются неуслышанными — тем более в условиях американского «закона Цезаря», который способен покарать даже союзников Вашингтона.