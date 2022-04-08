В Пакистане тысячи людей вышли на акции протеста против госпереворота

Массовые акции протесте против госпереворота в стране проходят в Пакистане. На улицы вышли тысячи сторонников экс-премьер-министра Имрана Хана, которому 9 апреля пакистанский парламент вынес вотум недоверия, сообщает Dawn.

Протесты проходят во всех крупных городах, включая Исламабад. Бывший премьер, в свою очередь, обратился с благодарностью к своим сторонникам.

Спасибо каждому пакистанцу за их удивительное излияние поддержки в знак протеста против смены режима, которую поддерживают Соединённые Штаты, для того, чтобы привести к власти группу сговорчивых мошенников, что были выпущены под залог, — сказал Имран Хан.

Политик добавил, что такое единение духа показывает, что пакистанцы и в стране, и за границей «решительно отвергли это». Голосование по выбору нового премьер-министра Пакистана должно состояться 11 апреля.

Ранее сообщалось, что Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана в ночь на 10 апреля проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. А 9 апреля ушёл в отставку спикер Национального собрания Асад Кайсер. Он заявил, что оставаясь на посту, он бы участвовал «в иностранном заговоре», целью которого являлось отстранение Хана.