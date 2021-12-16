В ООН заявили о невозможности искоренить коронавирус одними вакцинами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что искоренить коронавирус только с помощью вакцин не удастся. Пандемия не ослабевает, а только набирает обороты, сообщил Гутерриш на пресс-конференции в видеоформате по итогам года.

COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Да, они предотвращают госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, замедляют распространение вируса. Тем не менее заболеваемость почему-то не спадает, — отметил генсек.

Гутерриш считает, что продолжающееся распространение инфекции в мире связано с неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться и «самоуспокоением».

Накануне представитель ВОЗ Дэвид Набарро выразил обеспокоенность скоростью распространения в мире нового штамма «омикрон». По словам врача, даже если этот штамм будет менее летален, он всё равно «потрясёт» систему здравоохранения многих стран. Причём ситуация может усугубиться буквально за две недели или раньше.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» скоро станет преобладать в США. Наблюдения за другими странами позволяют сделать вывод, что в среднем каждые три дня в мире становится в два раза больше заражённых этим видом COVID.