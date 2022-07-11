В ООН рассказали, когда население Земли достигнет 8 миллиардов человек В ООН рассказали, что население Земли достигнет 8 миллиардов человек уже к ноябрю текущего года

Фото: Jörg Lange/Global Look Press

Население Земли может вырасти до восьми миллиардов человек уже к ноябрю 2022 года. С таким прогнозом выступил департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, пишет РИА Новости.

Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек, — говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, население во всем мире продолжает возрастать, однако темпы роста постепенно становятся медленнее. В 2020 году скорость роста впервые с 1950 года снизилась до отметки меньше одного процента в год. Как сообщает ООН, к 2030 году мировое население может возрасти до показателя порядка 8,5 миллиарда человек. А к 2050 году количество жителей нашей планеты достигнет уже 9,7 миллиарда. Возможно, к 2100 году показатели будут еще выше — до 10,4 миллиарда.

Как полагают в ООН, к 2050 году больше половины прироста населения может расположится в восьми странах мира, среди них Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. Самой густонаселенной страной, по прогнозам, может стать Индия — в ООН считают, что это произойдет уже к 2027 году.

Недавно стало известно, что ВОЗ рекомендовала всем странам отойти от убеждения о том, что все люди делятся исключительно на мужчин и женщин. По словам представителей организации, такое мнение давно устарело и должно перестать служить ориентиром в медицинской практике. Отныне врачи должны допускать, что некоторые их пациенты принадлежат к другим полам, и разработать методики, которые позволят составлять планы лечения для таких нетрадиционных гендеров.