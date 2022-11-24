В ООН потребовали прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на срочном заседании Совбеза ООН назвала «вопиющим» обстрел ЗАЭС и потребовала прекратить его. Она отметила, что Организация глубоко обеспокоена происходящим на крупней в Европе атомной станции.

Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошел на выходных, безрассуден и предосудителен, — сказала Ди Карло в ходе своего выступления.

По ее словам, МАГАТЭ «всего пару часов назад» сообщило, что электростанция потеряла доступ к внешнему электроснабжению и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности.

Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены, — заявила замгенсека ООН.

Украинские военные 19 ноября возобновили обстрелы ЗАЭС после длительного перерыва. Удары по станции также были зафиксированы 20 и 21 ноября.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Они обсудили срочное создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.