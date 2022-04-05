В ООН начали расследование о применении кассетных боеприпасов Украиной

Организация Объединённых Наций начала расследование заявления о применении кассетных боеприпасов со стороны военных Украины, заявила заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло. Она отметила, что Управление Верховного комиссара по правам человека уже успело получить «заслуживающие доверия утверждения» о том, что Вооружённые силы России применяли данные боеприпасы на территории населённых пунктов Украины не менее 24 раз.

Утверждения о том, что украинские силы применяли такое оружие расследуются, — заявила ДиКарло.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил определить обстоятельства использования противопехотных мин в Донбассе со стороны украинских националистов. Уточняется, что члены нацбатальонов применили запрещённые фугасные мины модели «Лепесток», произведённые в Советском Союзе.

Там уточнили, что украинская сторона нарушила положения Оттавского договора (вступил в силу 1 марта 1999 года), запрещающего использовать противопехотные мины. Отметим, что Украина была в списке тех стран, которые ратифицировали условия данной договорённости.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, планируется подрыв. По его словам, при реализации этого плана могут быть затоплены более десяти населённых пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску.