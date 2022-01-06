В одной из областей Казахстана прошла антитеррористическая операция

В Кызылординской области Казахстана проводится антитеррористическая операция. Об этом сообщила глава региона Гульшара Абдыкаликова в эфире телеканала «Хабар 24». В области в данный момент действует красный уровень террористической опасности.

О количестве задержанных и пострадавших пока информации нет . До этого сообщалось, что свыше тысячи человек получили ранения в ходе акций протеста в Казахстане, почти 400 пострадавших были госпитализированы.

МВД Казахстана заявило, что будет уничтожать участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.