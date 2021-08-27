В Норвегии запретили «писать в сторону России» на границе

Знак о запрете справлять нужду в сторону России появился в Норвегии у дороги, которая ведёт к реке Якобсельв, где проходит норвежско-российская граница. Об этом пишет The Barents Observer.

Граница между государствами проходит по реке, ширина которой при маловодье составляет всего несколько метров. Норвежский пограничный комиссар Йенс Хойлунн рассказал, что пограничники часто бывают в этом районе и предупреждают людей о недопустимости подобных действий. При этом, по его словам, конкретных инцидентов на границе в последнее время не фиксировалось.

Знак расположен в месте, где часто останавливаются туристы, и часто для них это первая остановка после долгой поездки. Вполне вероятно, что кто-то из них поддавался здесь искушению помочиться, — подчеркнул он.

При этом ни он сам, ни начальник полиции Финнмарка Эллен Катрине Хетта не смогли сказать, кто установил этот знак.

В 1950 году в Норвегии был принято отдельный закон о поведении на границе с Россией. В нём говорится, что «на границе запрещено оскорбительное поведение, направленное против соседнего государства или его властей». По словам Хойлунна, вероятнее всего за нарушение этого правила будет караться штрафом в 3 тысячи норвежских крон (около 25 тысяч рублей).

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