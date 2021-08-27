В Норвегии запретили «писать в сторону России» на границе

Знак о запрете справлять нужду в сторону России появился в Норвегии у дороги, которая ведёт к реке Якобсельв, где проходит норвежско-российская граница. Об этом пишет The Barents Observer.
Граница между государствами
Знак расположен в месте, где часто останавливаются туристы, и часто для них это первая остановка после долгой поездки. Вполне вероятно, что кто-то из них поддавался здесь искушению помочиться, — подчеркнул он.
При этом ни он сам, ни начальник полиции Финнмарка Эллен Катрине Хетта не смогли сказать, кто установил этот знак.
В 1950 году в Норвегии был принято отдельный закон о поведении на границе с Россией. В нём говорится, что «на границе запрещено оскорбительное поведение, направленное против соседнего государства или его властей». По словам Хойлунна, вероятнее всего за нарушение этого правила будет караться штрафом в 3 тысячи норвежских крон (около 25 тысяч рублей).
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко приехал в донецкий посёлок городского типа Новгородское, чтобы переименовать его в Нью-Йорк. С собой Порошенко привёз новую табличку с названием Нью-Йорк, политик сам её установил.