В Норвегии началась третья волна эпидемии коронавируса

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В Норвегии начало расти число случаев заражения коронавирусом. Глава норвежского Минздрава Бент Хёйе заявил, что началась третья волна эпидемии.

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 1 156 и достигло в среду 82 455. Последний раз число зарегистрированных больных превышало тысячу человек в январе.

Сейчас мы ставим рекорды, которые никто не хочет ставить. Мы находимся в третьей волне, — цитирует его ТАСС.

Хёйе также предупредил, что при дальнейшем ухудшении ситуации власти готовы ужесточить ограничительные меры.

С 31 января в Норвегии ужесточились требования на въезд в страну. Теперь для того чтобы не проходить тест на коронавирус максимум за 24 часа перед поездкой, не делать его на границе и не соблюдать десятидневный карантин, недостаточно будет предоставить любой сертификат об уже перенесённом заболевании, вызванном коронавирусом. Будет необходим соответствующий документ, полученный на территории Норвегии.

Ранее врач-инфекционист, директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что снимать ограничения, введённые в РФ из-за распространения коронавируса, пока нецелесообразно.

Медик призвал дождаться момента, когда иммунитет к COVID-19 сформируется у 60–70% населения. Горелов отметил, что это может произойти как естественным путём, так и в результате вакцинации, писал NEWS.ru.