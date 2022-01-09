В небе над Киевом появился огромный флаг Казахстана в поддержку граждан

В центре Киева в небо подняли огромный флаг Казахстана. Это сделали в качестве выражения солидарности с гражданами республики, сообщает «Укринформ» в своём Telegram-канале.

В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана — в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям, — говорится в сообщении.

На кадрах отчётливо видно, что флаг не был зафиксирован в статичном положении. Сперва дроны пронесли его возле статуи Родина-Мать, а после и близ большого флага Украины.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Позднее город был захвачен боевиками.

Ранее проявить сплочённость и солидарность, чтобы обеспечить стабильность и спокойствие в стране, призвал соотечественников президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.