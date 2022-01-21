В НАТО решили не отказываться от присутствия на восточном направлении

НАТО не намерено отказываться от своего присутствия на восточном направлении. Об этом в интервью РИА Новости рассказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску. По её словам, организация сохраняет бдительность и продолжает оценивать необходимость своего усиления на востоке.

НАТО не откажется от способности защищать и оборонять друг друга, в том числе за счет присутствия сил в восточной части альянса, — заявила Лунгеску.

По её словам, организация хранит бдительность и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в числе российских предложений по гарантиям безопасности фигурировал вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии. Эти страны вступили в альянс в 1997 году.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, 13 января в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ.

Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря 2021 года. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.

Кроме того, в документах отмечается, что Россия и НАТО не должны создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.