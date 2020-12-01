В НАТО подтвердили необходимость диалога с Россией

https://static.news.ru/photo/0782b516-33fd-11eb-ba5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Franke/Global Look Press

Министры иностранных дел стран НАТО в ходе последней видеоконференции подтвердили, что Альянс должен продолжать диалог с Россией, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Министры подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией, — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, Североатлантический альянс приветствует диалог Москвы и Вашингтона о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что НАТО не хочет оказаться в мире, где не будет контроля над вооружением. При этом объединение выступает за создание новых механизмов контроля, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты НАТО подготовили доклад о необходимости реформирования организации. В документе утверждается, что Китай в ближайшие десять лет станет вторым после России противником Альянса и для противодействия ему необходимо создать ряд особых структур.