В NASA рассказали о причинах переноса запуска корабля Starliner

Полёт американского корабля Starliner к МКС был перенесён из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги. Как сообщает ТАСС, об этом NASA проинформировало своих российских коллег.

Инженеры Boeing в настоящее время устраняют неполадки, — рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, на данный момент также неизвестны сроки, когда корабль вернётся на стартовый стол. Однако в августе будет доступен ещё ряд пусковых окон в случае, если проблема будет решена.

Как сообщалось ранее, запуск корабля Starliner, который был запланирован на 4 августа, отложили на неопределённый срок из-за необходимости дополнительного времени для оценки готовности аппарата.

В NASA также рассказали о намерении запустить грузовой корабль 10 августа. Представители ведомства оценили вероятность запуска именно в этот день в 80%. Для запуска американцы намерены использовать космодром в штате Вирджиния. В космос должен отправиться корабль Cygnus. На околоземную орбиту его будут выводить при помощи ракеты-носителя Antares. На борту Cygnus будет четыре тонны оборудования и припасов для интернационального экипажа.