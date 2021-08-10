NASA намерено запустить к МКС грузовой корабль

США планируют 10 августа отправить к Международной космической станции грузовой корабль. Об этом сообщает NASA.

Представители ведомства оценили вероятность запуска именно в этот день в 80%. Для запуска американцы намерены использовать космодром в штате Вирджиния.

В космос должен отправиться корабль Cygnus. На околоземную орбиту его будут выводить при помощи ракеты-носителя Antares. На борту Cygnus будет четыре тонны оборудования и припасов для интернационального экипажа.

Ранее стало известно, что российский сегмент МКС планируется оснастить навигационной аппаратурой отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС. Это поможет при стыковке космических кораблей. Подобного рода аппаратура на станции имеется и в настоящее время, но она работает только с американским стандартом GPS.