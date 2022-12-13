В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек В Монголии по делу о хищении угля обвиняемыми проходят 35 человек, 15 человек арестованы

Фото: Fadi Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования в связи с хищениями угля, заявил заместитель главы следственного отдела Антикоррупционного комитета страны. Издание News Press сообщает, что 15 человек арестованы, еще 10 задержаны.

В настоящее время проводится в общей сложности 22 расследования. В ходе расследований было проведено 47 обысков объектов, 15 человек были арестованы и 10 задержаны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи порядка берут показания у свидетелей и подозреваемых. В целях ускорения расследования в Антикоррупционном комитете создали рабочую группу.

Ранее 5 декабря стало известно, что в столице Монголии вспыхнули массовые протесты после сообщения о масштабной краже угля на сумму $1,8 млрд. Демонстранты требуют раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Местные СМИ отмечают, что настроение митингующих становится все более агрессивным, некоторое время назад они предприняли попытку штурма здания правительства.