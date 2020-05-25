В мире коронавирусом заразились более 5,5 млн человек

https://static.news.ru/photo/97f5c756-9f37-11ea-8937-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

По состоянию на 26 мая в мире выявлено более 5,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данную информацию обнародовали представители Университета Джонса Хопкинса.

Эксперты занимаются ведением статистики по распространению COVID-19 на основе сведений, поступающих от властей стран мира.

В университете подчеркнули, что на данный момент коронавирусной инфекцией заразились 5 508 904 человека. Большая часть инфицированных проживает в США — 1,66 млн. На втором месте по числу заболевших располагается Бразилия — 375 тысяч. Замыкает первую тройку Россия. В стране на данный момент выявлено 362 тысячи случаев заражения.

С момента начала пандемии в мире скончались 346 тысяч пациентов с коронавирусом. Больше всех жизней COVID-19 унёс в США — 98 тысяч. В Великобритании скончались примерно 37 тысяч человек, а в Италии — около 33 тысяч.

Число выздоровевших от коронавируса пациентов составляет 2 246 900, сообщается на сайте университета.

Как ранее писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки не изменился и по-прежнему равен единице, в Москве он второй день фиксируется на отметке 0,91. Этот коэффициент указывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции.