Коэффициент распространения COVID-19 в РФ держится на уровне единицы

https://static.news.ru/photo/90b1ef14-9f29-11ea-bd02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки не изменился и по-прежнему равен единице, в Москве он второй день фиксируется на отметке 0,91. Этот коэффициент указывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции.

Из десяти регионов РФ с наибольшим числом заразившихся COVID-19 коэффициент ниже единицы наблюдается в семи субъектах: в Москве (0,91), Подмосковье (0,95), Санкт-Петербурге (0,87), Нижегородской области (0,96), Краснодарском крае (0,98), Калужской области (0,96) и Красноярском крае (0,53), передаёт ТАСС.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, в которых коэффициент опускается до 0,8 и ниже, могут переходить ко второму этапу отмены ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением COVID-19, при значении 0,5 и менее — к третьему.

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки в России из больниц выписан 12 331 человек по выздоровлении от коронавирусной инфекции нового типа. На данный момент количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло отметки в 131 129 человек. Также за сутки в стране было выявлено 8915 случаев заболевания в 83 регионах. 174 человека умерли. В Москве за сутки заболевание обнаружили у 2830 человек. По состоянию на вторник, 26 мая, в РФ зарегистрировано 362 342 случая заболевания. 131 129 человек вылечились, 3807 умерли.