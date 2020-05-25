Более 12 тысяч человек выздоровели от коронавируса в России за сутки

https://static.news.ru/photo/f68be3f8-9f24-11ea-bcb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России из больниц выписаны рекордные 12 331 человек по выздоровлении от коронавирусной инфекции нового типа, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

На данный момент количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло отметки в 131 129 человек.

Также за сутки в стране было выявлено 8915 случаев заболевания в 83 регионах. 174 человека умерли.

В Москве за сутки заболевание обнаружили у 2830 человек.

По состоянию на вторник, 26 мая, в РФ зарегистрировано 362 342 случая заболевания. 131 129 человек вылечились, 3807 умерли.

В Москве 169 303 человека инфицированы коронавирусом. 61 619 человек выздоровели и 2119 скончались.

Россия занимает третье место в мире по числу инфицированных. На первом месте США — 1 662 768 человек. На втором месте находится Бразилия — 374 898 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, спрос на антисептики, резко выросший с началом пандемии коронавируса, начал постепенно снижаться в российской столице.