Более 12 тысяч человек выздоровели от коронавируса в России за сутки

За минувшие сутки в России из больниц выписаны рекордные 12 331 человек по выздоровлении от коронавирусной инфекции нового типа, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.
На данный момент количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло отметки в 131 129 человек.
Также за сутки в стране было выявлено 8915 случаев заболевания в 83 регионах. 174 человека умерли.
В Москве за сутки заболевание обнаружили у 2830 человек.
По состоянию на вторник, 26 мая, в РФ зарегистрировано 362 342 случая заболевания. 131 129 человек вылечились, 3807 умерли.
В Москве 169 303 человека инфицированы коронавирусом. 61 619 человек выздоровели и 2119 скончались.
Россия занимает третье место в мире по числу инфицированных. На первом месте США — 1 662 768 человек. На втором месте находится Бразилия — 374 898 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, спрос на антисептики, резко выросший с началом пандемии коронавируса, начал постепенно снижаться в российской столице.
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