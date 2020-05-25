В Москве начал снижаться спрос на антисептики

https://static.news.ru/photo/5cc78402-9f24-11ea-ba8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на антисептики, резко выросший с началом пандемии коронавируса, начал постепенно снижаться в российской столице.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, многие производители уменьшают объёмы производства этого продукта. Кроме того, российские поставщики начинают возвращаться на зарубежные рынки.

Ефимов рассказал, что за последние два месяца столичные предприятия выпустили более 10 млн упаковок антисептика. Избежать дефицита, по его словам, помогло то, что часть предприятий перепрофилировали свою деятельность для выпуска санитайзеров, многие производители увеличили производственные мощности, передаёт ТАСС.

Эти меры позволили нам не допустить дефицита продукции для потребителей и даже обеспечивать этими средствами волонтеров, — сказал заместитель мэра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Японии ввело запрет на перепродажу дезинфицирующих средств: антисептиков, этанола, а также спиртосодержащих спреев, салфеток и гелей.