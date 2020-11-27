В Минобороны прокомментировали заявление Германии об угрозе со стороны РФ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минобороны РФ оценило заявление ФРГ о диалоге с Россией с позиции силы. В ведомстве напомнили, что это уже приводило к трагическим последствиям для мира и Германии.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия провела модернизацию своих вооружений, и Берлин увидел в этом видит явственную военную угрозу со стороны Москвы.

При этом она призвала Германию усилить свою позицию, чтобы вести диалог с Россией по вопросу разоружения.

Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге «хорошая позиция германской внешней политики» вести диалог «с позиции силы» в XX веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа, — цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он добавил, что ведомство не стало торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, но этого не произошло.

Официальный представитель Минобороны также заявил, что заявления некоторых немецких политиков по диалогу с Россией всё чаще «напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда». При этом новая глава минобороны Германии, так же, как и её предшественница, неспособна предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

Как писал NEWS.ru,по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Германии в последнее время усиливается противодействие Российской Федерации. Политические демарши Берлина в адрес Москвы приобретают постоянный характер