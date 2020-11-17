Лавров: Германия взяла курс на сдерживание России

https://static.news.ru/photo/84a0b858-28c3-11eb-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Германии в последнее время усиливается противодействие Российской Федерации. Политические демарши Берлина в адрес Москвы приобретают постоянный характер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Такую позицию он озвучил в видеообращении к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи».

Остаётся нереализованным и масштабный потенциал российско-германских связей. В Берлине усиливается курс на сдерживание России — непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в наш адрес становятся обыденным инструментарием внешней политики ФРГ, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее глава МИД заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным. Вскоре об этом будут официально уведомлены европейские партнёры.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября он был выписан.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Страны Евросоюза ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал Навального вероятной сакральной жертвой западных спецслужб, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула власти Германии в демагогии по «делу Навального».