В Минобороны КНР обвинили военных США в провокациях в Тайваньском проливе

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь обвинил военных США в организации провокации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, сообщает ТАСС. В том числе речь идёт о разведывательных полётах авиации. По словам У Цяня, китайские власти будут оказывать противодействие такому поведению американцев.

США сделали ряд безответственных заявлений по Тайваню, Южно-Китайскому морю и разведывательным полётам корабельной авиации, предприняли немало провокаций. В связи с этим Китай вполне естественно будет проявлять упорство и решительно бороться с этим, — заявил представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что изначально отношения между ВС США и Китая строились на принципе «недопущения посягательств» на территориальную целостность КНР, а также на «её достоинство и ключевые интересы».

Особенно это касается Тайваня, Китай не допустит появления какого-либо пространства для компромисса, американская сторона не должна питать каких-либо иллюзий по этому поводу, — заключил представитель Минобороны КНР.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал Вашингтон перестать «играть с огнём». Так он прокомментировал проход эсминца ВМС США через Тайваньский пролив.

Китай также понизил уровень дипломатических отношений с Литвой из-за признания ею Тайваня. После чего официальный Вильнюс высказался о том, что не властям КНР решать, кому и с кем стране налаживать экономические отношения. Жители Китая резко отреагировали на подобные выпады и предложили Белоруссии и России разделить между собой Литву.