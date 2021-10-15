В МИД предупредили о риске гонки вооружений из-за AUKUS

Директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев предупредил о возможном риске гонки вооружений из-за создания альянса AUKUS. По его словам, практические задачи объединения трёх государств вызывают серьёзную озабоченность в плане его влияния на региональную безопасность. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист отметил, что одной из задач альянса является помощь Канберре со стороны Вашингтона и Лондона в создании атомного подводного флота «под предлогом деградации стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Кроме того, уже известно, что Австралия намерена закупить у Штатов крылатые ракеты морского базирования «Томогавк» и принимать на своих базах самолёты всех типов ВВС США.

Помимо этого, как уточнил Ноздрев, Великобритания тоже не остаётся в стороне. В частности, решается вопрос о базировании атомных подводных лодок страны на базах Австралии.

Всё это не может не вызывать серьёзной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность, осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, — добавил специалист.

Он подчеркнул, что Москва считает неприемлемой логику создания альянсов для решения ситуативных задач.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав трёх государств. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».