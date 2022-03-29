В МИД РФ назвали произволом высылку 17 дипломатов России из Голландии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение властей Голландии выслать 17 российских дипломатов, назвав его произволом, пишет РИА Новости. Захарова заявила, что в скором времени Москва объявит об ответных мерах.

Вся полнота ответственности за последствия этого произвола лежит на голландских властях. Об ответных мерах будет объявлено, — отметила Захарова.

29 марта МИД Бельгии объявил о высылке 21 дипломата из России, на это им предоставили 15 дней. Такое же решение в отношении российских сотрудников дипмиссии приняли Нидерланды, там сообщили, что из страны будут высланы 17 дипломатов. Оба государства заявили, что дипломаты из России представляют угрозу для безопасности этих стран.

Ранее Польшу покинули 45 российских дипломатов в рамках недавнего решения об их высылке властями Варшавы. Причиной высылки стала их «деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу», что на языке дипломатии означает шпионаж.