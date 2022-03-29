Бельгия объвила о высылке 21 российского дипломата

Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата, об этом сообщила министр иностранных дел страны Софи Вельмес. Её заявление транслировалось по бельгийскому телеканалу RTBF. Бельгийские власти считают, что дипломаты из России представляют угрозу для безопасности.

Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности, — заявила Вельмес.

Она добавила, что российским дипломатам предоставлено 15 дней для того, чтобы покинуть Бельгию.

Также стало известно, что Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов, об этом сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра. Он отметил, что сотрудники российской дипмиссии «представляют угрозу безопасности». По его словам, под дипломатическим прикрытием работали разведчики из России.

Ранее Польшу покинули 45 российских дипломатов в рамках недавнего решения об их высылке властями Варшавы. Причиной высылки стала их «деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу», что на языке дипломатии означает шпионаж.

В Северной Македонии 28 марта сообщили о высылке из страны пятерых российских дипломатов. Власти страны объявили их персонами нон грата.