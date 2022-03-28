Польшу покинули 45 российских дипломатов, дипмиссия продолжит работу

Польшу покинули 45 российских дипломатов в рамках недавнего решения об их высылке властями Варшавы. Несмотря на это, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что консульство продолжит работу в стране, а польские власти не смогли предъявить никаких конкретных претензий высланным из страны дипломатам, передаёт РИА Новости.

Утверждение о том, что их деятельность здесь не соответствовала статусу в соответствии с Венской конвенцией, ничем не подтверждено, — подчеркнул посол.

Ранее власти Польши приняли решение выслать с территории страны около 40 представителей дипмиссии России. Причиной высылки дипломатов стала их «деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу», что на языке дипломатии означает шпионаж.

Сам Андреев отметил, что никого из российских дипломатов ни на чём противоправном реально не поймали, никаких реальных обвинений в их адрес не было, просто «туманные размышления». При этом из-за высылки дипломатов российская дипмиссия потеряла более 2/3 сотрудников, и это оказалось чувствительным ударом. По его словам, польская сторона прекрасно понимает, что со стороны России последуют ответные меры на высылку дипломатов. Он заявил, что до разрыва отношений с Польшей не дойдёт, но не исключил, что российские посольства на территории страны могут быть закрыты.