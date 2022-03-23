Польша запланировала высылку около 40 российских дипломатов

Власти Польши приняли решение выслать с территории страны около 40 представителей дипмиссии России, пишет Onet со ссылкой на правительственные источники. Причиной высылки дипломатов стала их «деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу», что на языке дипломатии означает шпионаж, считает портал. В оборонном ведомстве Польши подтвердили информацию: пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарин сообщил, что Служба внутренней безопасности страны составила список из 45 человек, попавших под подозрение.

Посла России в Польше Сергея Андреева по этому поводу в среду утром срочно вызвали в штаб-квартиру МИД. По словам наших информаторов, все эти дипломаты представляли угрозу безопасности Польши, а их деятельность можно считать актами шпионажа в пользу иностранного государства, — сказано в сообщении.

Ожидается, что полная информация будет предоставлена позже днём Министерством иностранных дел.

18 марта МИД Эстонии вручил российскому послу дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов. В сообщении отмечается, что работники дипмиссии «распространяли пропаганду», оправдывающую действия России на Украине.

18 марта МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова отметила, что это крайне недружественный акт со стороны Болгарии, а Москва оставит за собой право на ответные действия.