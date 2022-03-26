Посол России в Варшаве допустил закрытие диппредставительств в Польше

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что до разрыва отношений с Польшей не дойдёт, но не исключил, что российские посольства на территории страны могут быть закрыты. Об этом дипломат сказал в эфире программы «Соловьев Live».

До разрыва отношений, наверное, дело не дойдёт. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придётся и полякам закрыть своё посольство в Москве, — сделал вывод посол.

По словам Андреева, никаких реальных обвинений в отношении объявленных нон грата дипломатов России представлено не было. Но при этом их обвинили в деятельности, не соответствующей их статусу. Дипломат добавил, что никого из российских дипломатов ни на чём противоправном реально не поймали, никаких реальных обвинений в их адрес не было, просто «туманные размышления».

Из-за высылки дипломатов российская дипмиссия потеряла более 2/3 сотрудников — и это оказалось чувствительным ударом.

Да, значительно ограничили наши возможности, это высокая оценка работы моих коллег, — сказал Андреев.

Российский посол отметил, что польская сторона прекрасно понимает, что со стороны России последуют ответные меры на высылку дипломатов.

Ранее власти Польши приняли решение выслать с территории страны около 40 представителей дипмиссии России. Причиной высылки дипломатов стала их «деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу», что на языке дипломатии означает шпионаж.