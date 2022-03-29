Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра. Министр отметил, что сотрудники российской дипмиссии «представляют угрозу нацбезопасности»: по его словам, под дипломатическим прикрытием работали разведчики из России, передаёт издание NOS.

У этих людей на визитной карточке «дипломат», хотя на самом деле они занимаются чем-то совершенно другим. Мы приняли это решение ради безопасности Нидерландов, — заявил министр, не уточнив, о каких фактах шпионажа идёт речь.

В МИД Нидерландов отметили, что посол России в стране Александр Шульгин был вызван в ведомство и проинформирован о высылке дипломатов. Им дали две недели на сборы и отъезд.

Представитель министерства пояснил, что решение было скоординировано с другими странами, которые уже выслали российских дипломатов. Он также подчеркнул, что в МИД королевства понимают, что Россия примет ответные меры.

Всего в Нидерландах аккредитовано 75 российских дипломатов.

Бельгия днём также объявила о высылке 21 российского дипломата с аналогичной формулировкой.

Ранее сообщалось, что Польшу покинули 45 российских дипломатов в рамках недавнего решения об их высылке властями Варшавы. Причиной высылки стала их «деятельность, не соответствующая их дипломатическому статусу», что на языке дипломатии означает шпионаж. Несмотря на это, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что консульство продолжит работу в стране, а польские власти не смогли предъявить никаких конкретных претензий высланным из страны дипломатам.