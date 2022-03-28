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Северная Македония вышлет пятерых российских дипломатов

15:22, 28 марта 2022
Северная Македония вышлет пятерых российских дипломатов Фото: pixabay.com
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Власти Северной Македонии решили выслать из страны пять российских дипломатов, сообщает местное издание «Курир». Их объявили персонами нон грата.

Российский посол в Скопье Сергей Баздникин был вызван в МИД, где ему была вручена нота о том, что нахождение пятерых сотрудников российского посольства в стране является нежелательным, — говорится в статье издания.

По информации газеты, власти Северной Македонии пришли к выводу, что российские дипломаты якобы осуществляли деятельность, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Они должны будут покинуть территорию Республики Северная Македония в ближайшие пять дней.

Посольство РФ в Скопье подтвердило получение ноты МИД Северной Македонии о высылке пяти российских дипломатов из страны. 

В конце февраля США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. По словам зампостпреда США при ООН Ричарда Миллза, они якобы осуществляли деятельность, «не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам». В ответ Москва пообещала принять ответные меры и выслать 12 американских дипломатов.

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