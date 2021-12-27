В МИД назвали главные темы совета Россия — НАТО

Москва исходит из того, что главными темами совета Россия — НАТО станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении Альянса, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Ранее в СМИ появилась информация, что саммит Россия — НАТО может пройти 12 января, с соответствующим предложением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО, — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что Россия прорабатывает предложение Альянса созвать встречу 12 января, но перед этим важно решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации. Грушко напомнил, что из-за недружественных действий НАТО сейчас в Брюсселе нет российских представителей, которые могли бы принять участие в переговорах.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.

Кроме того, Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Также для предотвращения опасной военной деятельности Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО.