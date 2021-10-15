В Кабо-Верде оценили шансы Киева на экстрадицию Поклонской

Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла России в стране Натальи Поклонской, но шансов добиться её экстрадиции у Киева нет. Об этом заявил РИА Новости источник в МИД Кабо-Верде.

Нет, конечно, нет, — цитирует агентство МИД Кабо-Верде.

По его мнению, это шутка просто, на которую не стоит обращать внимание. Так он прокомментировал намерение Киева готовить документы на экстрадицию.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде.

В МИД Украины отреагировали на назначение Поклонской. Там напомнили, что бывший прокурор Крыма разыскивается за государственную измену и находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

Он добавил, что представители министерства уже обратились к властям Кабo-Верде с «вопросом о преступной деятельности гражданки Поклoнской».

Ранее бывший прокурор Крыма заявила, что дипломатическая работа ей нравится. Oна рассказала, что обрадовалась назначению послом. Поклонская добавила, что благодарна президенту Владимиру Путину и готова отправиться в Кабо-Верде «хoть завтра».