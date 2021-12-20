Нападение на посольство Белоруссии совершено в Лондоне, в результате чего серьёзно пострадал один дипломат, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Как отмечается, в белорусский МИД был вызван британский временный поверенный.

Группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьёзные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Однако ряд нападавших был задержан дипломатической полицией Лондона.

Временному проверенному в делах Великобритании был заявлен решительный протест с требованием провести тщательное расследование инцидента и привлечения виновных лиц к ответственности.

Ранее автор британского журнала Spiked Тим Блэк заявил, что Подход Запада, при котором Россия рассматривается как агрессор и «агент хаоса», скрывает опасные и дестабилизирующие действия стран НАТО. По его мнению, в связи с этим западным государствам необходимо признать свою ответственность за кризис вокруг Украины для разрешения конфликта.