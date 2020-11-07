В меню японского ресторана появился «Байден-бургер»

https://static.news.ru/photo/0f1600bc-2192-11eb-b0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: navyburgertsunami/twitter.com

Ресторан Tsunami в японской префектуре Канагава, известный своими бутербродами, названными в честь президентов США, включил в меню новое блюдо — «Байден-бургер».

Бургер весит 600 граммов. В его состав входят картофельные чипсы и сыр «Филадельфия», которые производятся на родине Байдена — в штате Пенсильвания. Блюдо стоит 1980 иен (около $18), сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Голосование на выборах президента прошло в США 3 ноября. Официально его итоги ещё не объявлены, но Байдена уже считают победителем, а сам он выступил с обращением к нации, пообещав американцам вернуть лидерство Вашингтона в мире.

Как писал NEWS.ru, действующий глава государства Дональд Трамп, также баллотирующийся в президенты, заявил, что Байден поторопился объявить себя победителем. Он подчеркнул, что выборы ещё не закончились, и его штаб будет оспаривать их итоги в суде.