В мексиканском штате Дуранго разбился вертолёт, уничтожавший посадки наркосодержащих растений в труднодоступных районах горной системы Западная Сьерра-Мадре. Погиб только пилот, три члена экипажа не пострадали.
Как
Как писал News.ru, вертолёт R44 PR-RMZ упал на оживлённую улицу рядом с жилыми домами в Бразилии. По меньшей мере один человек погиб, жертвой стал случайный прохожий. Пассажиры — два туриста, мужчина и женщина, которые осматривали окрестности, — получили травмы. Они были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Пилоту госпитализация не понадобилась.
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