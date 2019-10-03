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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть право просить другие государства помочь в расследовании коррупции.

Как президент Соединённых Штатов, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение, чтобы другие страны помогли нам! — написал американский...