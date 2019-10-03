Фото: www.bellflight.com

В мексиканском штате Дуранго разбился вертолёт, уничтожавший посадки наркосодержащих растений в труднодоступных районах горной системы Западная Сьерра-Мадре. Погиб только пилот, три члена экипажа не пострадали.

Как сообщает Life, вертолёт марки Bell принадлежал ВВС Мексики. Причины аварии пока не обнародованы. По данным Минобороны страны, большего числа жертв удалось избежать благодаря самоотверженности и мастерству пилота.

Как писал News.ru, вертолёт R44 PR-RMZ упал на оживлённую улицу рядом с жилыми домами в Бразилии. По меньшей мере один человек погиб, жертвой стал случайный прохожий. Пассажиры — два туриста, мужчина и женщина, которые осматривали окрестности, — получили травмы. Они были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Пилоту госпитализация не понадобилась.

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