В МАГАТЭ заявили о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Фото: magateorg/facebook.com

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Это произошло в четверг, 24 ноября, говорится в сообщении на сайте агентства.

Внешнее электроснабжение было восстановлено на украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через день после потери доступа, — цитирует агентство слова Гросси.

Накануне Гросси заявил, что ситуация с отключением украинских АЭС беспрецедентна. Речь шла об отключении от внешних сетей Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанций, а также от Запорожской АЭС, которая находится под контролем России.

Пока мир сконцентрирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, мы не должны забывать о других атомных объектах в стране. Вчера впервые за все время все четыре работающие АЭС на Украине — Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая — потеряли доступ к внешнему энергообеспечению, соединение к сетям. Они все используют аварийные дизельные генераторы, — сказал Гросси.

Глава агентства назвал ситуацию «невообразимой» еще буквально несколько месяцев назад. И это развитие, по его словам, вызывает «глубокую озабоченность».

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но глава агентства Рафаэль Гросси не говорит об этом прямо из-за ограничений мандата. По его словам, мандат и устав МАГАТЭ не предусматривают определения виновной стороны в подобных ситуациях.