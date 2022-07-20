Бойцы ВСУ почти полностью покинули Северск, сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР. Ранее отмечалось, что украинское командование приняло решение вывести из города свои подразделения, и Северск перешел под контроль сил республики.
Украинские военные почти полностью покинули Северск, — говорится в сообщении.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что союзные силы ведут наступление на позиции ВСУ на четырех направлениях. По данным Минобороны России, положение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действовавшей в районе Северска, было критическим. Потери бригады превышали 70% личного состава.
Кроме того, в Минобороны отметили, что ВКС России фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ на Северском направлении, нанеся удар высокоточными ракетами. В ведомстве также обвинили Киев в мобилизации мирных граждан из Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов для подкрепления бригады ВСУ.