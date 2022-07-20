В ЛНР заявили, что ВСУ почти полностью покинули Северск

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Солдаты вооруженных сил Украины

Бойцы ВСУ почти полностью покинули Северск, сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР. Ранее отмечалось, что украинское командование приняло решение вывести из города свои подразделения, и Северск перешел под контроль сил республики.

Украинские военные почти полностью покинули Северск, — говорится в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что союзные силы ведут наступление на позиции ВСУ на четырех направлениях. По данным Минобороны России, положение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действовавшей в районе Северска, было критическим. Потери бригады превышали 70% личного состава.

Кроме того, в Минобороны отметили, что ВКС России фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ на Северском направлении, нанеся удар высокоточными ракетами. В ведомстве также обвинили Киев в мобилизации мирных граждан из Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов для подкрепления бригады ВСУ.