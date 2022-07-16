Минобороны России заявило об уничтожении 115-й бригады ВСУ под Северском Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 600 человек на Северском направлении за последние двое суток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронированный дозвуковой военный самолёт Су-25

ВКС России фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ на Северском направлении, нанеся удар высокоточными ракетами, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что за последние пару суток украинская армия лишилась более 600 человек на указанном направлении. Представители министерства добавили, что для подкрепления бригады ВСУ мобилизуют мирных граждан из Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов.

В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии, — сообщили в министерстве.

Отмечается, что из-за успешного продвижения российских войск украинские солдаты отказываются участвовать в боевых действиях в Донбассе. 45 бойцов из 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны ушли с занятых позиций в районе Артемовска, потребовав передислоцировать их на западное направление Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли ракетный удар по цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске, где производят комплектующие и ремонтируют ракеты «Точка-У» и украинские РСЗО. Также ВКС России уничтожили четыре пункта управления ВСУ в районе села Серебрянка ДНР, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.