Министр внутренних дел в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии, признанном международным сообществом, заявил, что власти официально запросят военную поддержку Турции, если в стране произойдёт эскалация войны.
Если ситуация обострится, то мы имеем право защищать Триполи и жителей города, — сказал Фатхи Башагха в разговоре с репортёрами в Тунисе.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в январе попросит парламент страны о разрешении отправить военных в Ливию. Политик подчеркнул, что без запроса Триполи турецкие военные никуда не отправятся, писал NEWS.ru.
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.