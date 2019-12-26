https://static.news.ru/photo/2969e0ec-27d7-11ea-8f38-fa163e074e61_660.jpg Фатхи Башагха Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Министр внутренних дел в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии, признанном международным сообществом, заявил, что власти официально запросят военную поддержку Турции, если в стране произойдёт эскалация войны.

Если ситуация обострится, то мы имеем право защищать Триполи и жителей города, — сказал Фатхи Башагха в разговоре с репортёрами в Тунисе.

Libyan interior minister says will ask for Turkish support if Tripoli war escalates https://t.co/krznLtfJXS pic.twitter.com/vYKDrKlrWR — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) December 26, 2019

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в январе попросит парламент страны о разрешении отправить военных в Ливию. Политик подчеркнул, что без запроса Триполи турецкие военные никуда не отправятся, писал NEWS.ru.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.